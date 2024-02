Luis del Val: "Reclamo el derecho de don Álvaro Redondo a cambiar de opinión"

No hay duda de que el nombre del día es el de don Álvaro Redondo, y todo porque ha cambiado de opinión. Todos cambiamos de opinión. Mi primo Isidoro, al que llamábamos Doro, se casó con una chica muy simpática y, a la vuelta del viaje de novios, se separó. “¿Qué ha pasado Doro?” -le preguntamos-, y él, encogiéndose de hombros, nos explicaba lacónico: “Que he cambiado de opinión”.

Don Álvaro Redondo también ha cambiado de opinión, y se ha divorciado de su anterior parecer. Como hacemos todo el mundo, cientos de veces, a lo largo de nuestra vida. Claro que no todo el mundo somos fiscales. Ni nuestros cambios de opinión tienen trascendencia. Ayer mismo, en la comida, me pasé del verdejo al tinto, y no he recibido ninguna queja del vecindario.

Pero, de cualquier manera, reclamo el derecho de don Álvaro Redondo a cambiar de opinión. Antes parecía que estaba de acuerdo con el juez García Castellón, en que había indicios y sospechas de que el Cobarde Prófugo estuviera detrás, animando y financiando los actos terroristas que tuvieron lugar en Barcelona.