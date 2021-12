Luis del Val: "¡Qué difícil debe ser tener hijos en Cataluña, sin ser un sectario del totalitarismo!"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la persecución en las escuelas a los que hablen español en Cataluña:









"Uno de los síntomas del camino hacia el totalitarismo es el momento en el que el político totalitario pone sus sucias manos en el mundo infantil, sin importarle ninguna barrera ética. La Consejería de Educación de la Generalidad ha autorizado una encuesta para que los menores de 16 años denuncien qué profesores dan las clases en catalán y cuáles no. En la asamblea virtual, donde se dio a conocer la encuesta, un educador preguntó si había que consultar a las familias, y los totalitarios de la Consejería dijeron que no hacía falta. ¿Para qué? manipular y que los niños se conviertan en delatores no afecta a sus padres.

Esta degradación miserable no es excepcional, porque hace un par de días, se difundió una instrucción de los totalitarios secesionistas, dirigida a centros, para que a la hora de contratar las actividades externas, desde el servicio de comidas a las extraescolares, se hiciera exclusivamente con empresas que se expresen en catalán. Es decir, que si hay una empresa que sirve al comedor escolar una comida equilibrada, sana y sabrosa, pero se expresan en castellano, deberá ser rechazada en beneficio de otra donde hablen catalán, aunque la comida sea grasienta, insalubre y asquerosa. Dicho en catalán “será un dinar de merda, peró merda catalá”. Y si el campamento está formado por monitores de prestigio, pero hablan en castellano, será preferible otro con monitores que hablen catalán, y si hay algún pederasta o alcohólico, reconozcan que si habla catalán tampoco hay tanto peligro.

¡Qué difícil debe ser tener hijos en Cataluña, sin ser un sectario del totalitarismo! Abandonados por el Gobierno central, que ha pactado con los totalitarios de esa región, y perseguidos por el fascismo nacionalista, les impelen a la heroicidad de la insumisión, y para un totalitario es insumisión todo lo que no sea obediencia. Me llena de indignación esta podredumbre moral, esta utilización indecente de los menores. No se puede caer más bajo que organizar la escuela como una escuela de delatores. Menos mal que apretáis con tanta impudicia que la garra totalitaria, que asoma bajo vuestra patita nacionalista, en lugar de dar miedo, produce unas enormes ansias libertad. Y, si cayó el muro de Berlín, antes caerá esa tapia de adobes, hecha de ambición y de vilezas".









