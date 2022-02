Luis del Val: "Putin sabe que la vieja y experimentada Europa esperará a que Estados Unidos responda"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la invasión de Putin a Ucrania:









"Los servicios de información de EE.UU. no fallaron, y ya le dijeron a Biden -hace casi un mes-, que Rusia iba a invadir Ucrania. Biden se lo dijo unos mandatarios europeos, entre los que no se encontraba Pedro Sánchez, porque tenemos un Gobierno que tiene ministros complacientes con las tiranías de Cuba o Venezuela, o la de Putin, debidamente maquillada, aunque sea con la brutalidad de encarcelar o asesinar a los oponentes.

Y esta mañana me he acordado de los viajes frecuentes de los secesionistas catalanes a Moscú, con la doble pretensión de separarse de España con la ayuda rusa y, encima, quedarse en la Unión Europea. Se puede ser secesionista y se puede ser torpe, pero ser también tonto contemporáneo es algo que no resiste ni el nacionalismo más intenso.

En el siglo pasado hubo dos guerras mundiales, que nacieron en Europa por culpa de los nacionalismos, y otra, la de los Balcanes, también emponzoñada de nacionalismos. Hace un par de años, con Chencho Arias y unos amigos, nos dimos una vuelta por Moscú y San Petersburgo. La mujer de Chencho, Ludmila, de ojos bellos e inteligencia comprobada, es rusa. Pero no tuvimos que consultarle para comprobar que el nacionalismo está tan arraigado como la paciencia, porque la pensión de un jubilado ruso es de unos ciento treinta, ciento sesenta euros mensuales, y el jubilado no protesta, y se busca una chapuza para sobrevivir.

Las sanciones económicas que imponga Europa y Estados Unidos las sufriremos los europeos en nuestros bolsillos y los rusos en los suyos, pero Putin le sacará rédito a las sanciones, demostrando que el mundo está contra Rusia, se exaltará el nacionalismo, y ya decía mi tía Pascualina que sarna con gusto no pica. El único argumento al que es sensible Putin es la fuerza, pero Europa esperará, como siempre, a que Estados Unidos ponga el dinero y los muertos, cosa de la que hasta el soberbio de Donald Trump se dio cuenta, y Biden, también. El periodista Pedro Rodriguez, en las páginas de ABC, calificó muchas veces a Europa como la “vieja puta”, o sea, experimentada y calculadora. Putin lo sabe. Y, como en Crimea, es consciente de que nadie le responderá mientras no afecte, muy directamente, a los intereses de Estados Unidos".

