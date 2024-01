Luis del Val: "No me puedo creer que el presidente del TC sea un sinvergüenza"

No me puedo creer que el presidente del Tribunal Constitucional, Excelentísimo Señor don Cándido Conde-Pumpido Tourón, sea un sinvergüenza.

No me lo puedo creer. No me puedo creer que el Excelentísimo Señor don Cándido Conde-Pumpido Tourón sea un juez prevaricador, es decir, que dicte sentencias a sabiendas de que son injustas. No me lo puedo creer. No me puedo creer que sus compañeros del Tribunal Constitucional, que fueron -como él- propuestos por el PSOE, obedezcan ciegamente a su presidente, si fueran conscientes de que están prevaricando, y de que todo su prestigio profesional llega a término convirtiéndose en monaguillos y criados de un partido político.

No me lo puedo creer. No me puedo creer que, cuando Otegi escuchó que un fiscal pidió que ingresara en prisión, y le preguntó Otegi al fiscal si Conde-Pumpido lo sabía -en 2005, cuando Conde-Pumpido era Fiscal General del Estado, nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero- eso significase que el actual presidente del Tribunal Constitucional estuviera con Otegi y aparejó negociando con ETA.