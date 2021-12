Luis del Val: “El presidente de la Transparencia no sabe contar muertos”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la comparecencia de Sánchez para hacer balance del año:

Confieso que, ayer, el presidente del Gobierno me causó una gran impresión cuando dijo que había cumplido su programa electoral al 42,7%. Nada de más del 40%, o cerca de la mitad, que hubiéramos dicho los de letras, que somos unos zaborreros con las cifras. Pedro Sánchez, no. Ayer, demostró que es un doctor en Economía y ahí está lo del 42,7%. Sí, me consta que dicen que la tesis doctoral la copió, pero para copiar hay que leer antes, y se ve que lo que copió lo leyó con mucho aprovechamiento, y ahí está la prueba: el 42,7 % de sus promesas electorales están cumplidas. Pero aún hay más. También ha cumplido promesas que hizo después, como lo dela luz, que prometió que en diciembre pagaríamos a precios de 2018 y ha dicho que él ha cumplido. Bueno, no todos nos hemos beneficiado. Según el presidente la mayoría, el 70% pagan igual, mientras el 30% de los españoles pagamos más. Ayer, hablé con mis hijos y con varios amigos, preguntando si ellos, como yo, estaban en el 30% maldito, y todos, todos, pagan más. Tampoco es cosa de cambiar de familia o de amigos, pero qué casualidad que pertenezcamos todos al grupo menos afortunado.

Cualquiera hubiera dicho el 43 por ciento, o el 44%, pero él es tan escrupuloso que nos dio las décimas, lo que significa su extremo cuidado, y su transparencia. Es más: lo de los indultos a los secesionistas delincuentes no iba en las promesas y lo hizo, y no ha apuntado el tanto. Es verdad que, en cuanto a los números, el presidente de la Transparencia no sabe contar muertos. El año pasado, el I.N.E. dijo que había 24.000 cadáveres más a causa de la pandemia que no se habían contabilizado, pero digamos, en defensa de Pedro Sánchez, que cuando se presentó a las elecciones, entre su programa no estaba el covid19 y ponerse a contar muertos. Y sí, claro, contrasta que se sepa hasta los decimales de su programa electoral y se le queden miles de muertos sin contar, que los muertos no protestan, pero tienen familia y amigos. Es lo que tienen algunos doctores en Economía que, ante un imprevisto, que no habían copiado en su tesis, les cuesta reaccionar. Pero en programas electorales…. Vamos, no se le escapa una décima. Igual, a finales de enero, hemos pasado de 42,7% al 48,6 % o al 50,08%, porque, ya puestos, si nos hemos repuesto del asombro del decimal, nos pone dos decimales, y ya lo tomamos como si también nosotros hubiéramos copiado tesis doctorales.