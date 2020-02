Luis del Val: “Por gripe murieron en España más de 6.000 personas, ¿cuántas hay en el mundo por coronavirus?"

Repito, por la gripe común, de la que no se habla, en España murieron más del doble de personas de las que han muerto por el coronavirus entre los 7.700 millones que pueblan el resto del planeta.

A lo peor me meto en un charco, y me corren a gorrazos por la red, pero tengo la sincera impresión de que con esto del coronavirus estamos exagerando, al menos informativamente hablando.

En España murieron 6.000 personas por gripe

Anoche veía un noticiario de televisión y, de repente, el presentador nos dijo que había una noticia de última hora, con cara muy seria. Me temí que podría ser un atentado, pero resulta que es que en La Gomera había un posible caso de la gripe del coronavirus. Uno. Según recordaba ayer el digital República, la gripe común, la de todos los años, la que comienza a finales de noviembre y llega hasta primeros de marzo, causa en España alrededor de medio millón de enfermos. Y, en la pasada campaña, en el invierno 2018-2019 murieron a causa de la gripe más de 6.000 personas. En España. ¿Cuántas personas han muerto por el coronavirus en todo el mundo? No llegan a 3.000. Es decir, que la gripe común, de la que nadie habla, ha causado la muerte de más de seis mil personas en España, y el coronavirus, en todo el mundo, no ha causado ni siquiera la mitad. Sí, se puede extender, pero oiga España, con la gripe común, y 47 millones de habitantes, dobla a los muertos por coronavirus en todo el mundo que está poblado por 7.700 millones de habitantes. ¿De verdad que no estamos exagerando?

¿Cuántas personas han muerto por coronavirus en todo el mundo?

Es cierto, no hay vacuna, pero se comporta exactamente igual que una gripe y su mortandad es más baja, porque los fallecimientos recaen generalmente en personas con alguna afección pulmonar, estado achacoso o edad avanzada, y no es que los mate el coronavirus, sino que los remata.

Además de estos datos que no son lírica, sino aritmética, hay otras reacciones que me causan tanta extrañeza como las auroras boreales. Por ejemplo, lo de las mascarillas. La mascarilla puede ser práctica para quien está contagiado, y así evita contagiar a los demás, pero a un tipo que está sano la mascarilla le puede hacer el mismo efecto que si se pusiera un sombrero para calentarse los pies. Son nuestras manos las que recogen las bacterias, y en el teclado del ordenador de una redacción hay más bacterias que en la letrina de un campamento. Y en los pomos de las puertas, y en las manos que estrechamos, y en las mesas, y en el respaldo de las sillas de los restaurantes, y en todas partes, porque vivimos rodeados de bacterias, pero también funciona nuestro sistema inmunológico. Repito, por la gripe común, de la que no se habla, en España murieron más del doble de personas de las que han muerto por el coronavirus entre los 7.700 millones que pueblan el resto del planeta.

Sí, están bien las precauciones, pero a nadie se le ocurriría prohibir la circulación de automóviles para evitar los accidentes de carretera.