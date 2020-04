Luis del Val: “Es penoso y patético comprobar a personas sin compasión, esclavas de su ambición e ideología”

La fotografía con la que cada Luis del Val nos enmarca la realidad de lo que vivimos cada día en ‘Herrera en COPE’

La transición de José Félix Tezanos, de intelectual de izquierdas honesto a Pastelero Mayor de las Encuestas, no termina de cuajar, y el peso de las obras escritas y el pudor de la cátedra le restan méritos para que se le conceda la placa de oro al Pastelero Mayor del Reino. Todavía las preguntas de sus encuestas conservan cierto recato del que debe desprenderse, si pretende entrar con honores en el Reino de la Pastelería Sociológica. Con toda generosidad, le propongo estas dos preguntas para la próxima tarta: Primera: “¿Quién cree que es el líder político que menos colabora con el Gobierno en la crisis de la pandemia, y por qué señala usted a Pablo Casado?”. Es una pregunta que garantiza un porcentaje incuestionable. Pero si no basta, le proponga esta segunda, que avala una respuesta avasalladora: “¿Sería usted partidario de ilegalizar algunos partidos políticos, si con ello se fuera a garantizar que se salvarían cientos de vidas humanas?”. Venga, don José Félix, anímese que para salvar los muebles de su prestigio llega tarde, porque ya le han embargado la casa que construyó, desde los tiempos en que iba del brazo de Alfonso Guerra.

Ayer, sólo le hizo sombra a la encuesta del CIS, la incomparable actuación teatral del vicepresidente, Comunista Vintage, que llevó a cabo una interpretación del misionero franciscano bondadoso, con una entrega al papel, que tengo que hablar con mi amigo Robert Muro, director de teatro, porque ahí hay madera de un actor inolvidable. Además, interpretó su papel sin vestuario, vestido de vicepresidente del Gobierno, que es más difícil, Porque en el teatro, aparece en escena un actor vestido de bombero, y no tiene que hacer mucho esfuerzo para que el espectador acepte que es un bombero. Pero es que Iglesias Turrión desgranó el papel sin un sayal, alcanzando la cota máxima cuando habló de sus hijos correteando por el jardín, y recordando a las familias que viven en apartamentos de 45 metros. Creí que iba a emplear el truco de una actriz que se llevaba las manos a los ojos, untadas con una sustancia, y soltaba lágrimas como un cocodrilo sentimental. Pero aun así, sin lágrimas y sin sollozo, fue muy convincente. Y es el mismo que es feliz viendo a un policía pateado en el suelo; el que hace unos días organizó una cacerolada contra el Jefe del Estado, y el caudillo de un partido con denominación feminista, que dice que quiere una España sin virus y sin corona.

Iglesias: “Tengo mucha suerte de que tengo jardín en mi casa”. No es suerte, Iglesias, a eso no se llama suerte. Ese es el escudo social del Vicepresidente Iglesias y su interés general. Esperamos una nueva lección moral desde su jardín. pic.twitter.com/3nSKmvtote — Mario Garcés Sanagustín (@MarioGarcesSan) April 15, 2020

DEL VAL LLAMA LA ATENCIÓN AL GOBIERNO

Sería divertido, si el horno pastelero de José Félix Tezanos o la magistral interpretación teatral de Pablo Iglesias Turrión, pudieran salvar una, una sola vida, del más de medio millar que contabilizamos cada día. Sería divertido, si ese médico, rendido tras doce horas de trabajo, no regresara a casa con miedo de contagiar a su familia. Sería divertido si no tuviéramos la tasa de sanitarios contagiados más alta del mundo, pero es penoso y patético comprobar a personas sin compasión, esclavas de su ambición y de su ideología, a la que les preocupa más instaurar la censura que aliviar el inmenso dolor de ver desaparecer a los que amas, sin un postrero adiós, en medio de un desastre que no cesa.

