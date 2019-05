Luis del Val: "A Pablo Iglesias el dinero que le gusta es el de los que no somos ricos"

Tiempo de lectura: 2



La inmensa mayoría de los políticos, en el fondo, son autoritarios. Es algo natural porque ellos creen saber cómo el resto de la Humanidad seremos más felices, y, sabiendo algo tan importante, no dudan en tratar de imponer sus criterios, siempre bajo ese mostrenco principio de que el fin justifica los medios.

Pablo Iglesias sabe que para que el resto de los españoles seamos felices hay que impedir que el accionista mayoritaria de Zara siga donando los 20 millones de euros para adquirir 290 equipos oncológicos con destino a los hospitales de todas las comunidades autónomas, amén de los 30 millones de euros para la sede de la Institución Benéfica de La Coruña. Pero aun hay más, porque Amancio Ortega pretende donar 500 millones de euros en ayudas a la investigación científica, formación de profesores, formación de niños, etcétera, hasta aquí podríamos llegar, porque eso al gran justiciero social,Pablo Iglesias le parece demasiado y está dispuesto a impedirlo. Va a tener trabajo, porque la Fundación Telefónica invierte más de 100 millones de euros al año en ayudar a niños de todos el mundo para que tengan instrumentos de ayuda pedagógica, como tabletas y ordenadores.

Me imagino que, en cuanto Pablo Iglesias Turrión llegue al poder, se las quitarán y se las tendrán que dar a Pablo iglesias, que él si sabe qué es lo que hay que hacer. Asimismo, uno de los primeros viajes oficiales de Pablo Iglesias debe encaminarse hacia Suecia para anular la concesión de los premios Nobel. Los 500 millones de euros que quiere regalar Amancio Ortega son una minucia ante la fortuna que legó el fabricante de cañones, armas y explosivos. Pablo Iglesias, cada vez que se celebra la ceremonia de los Nobel, no puede conciliar el sueño, porque sabe que debe acabar con esa barbaridad.

Esta lucha de Pablo Iglesias para evitar que las empresas inviertan parte de sus beneficios en ayudas me cuesta entenderla, pero como miembro del jurado de los premios Buero de teatro escolar, subvencionado por la Fundación coca-cola me tengo que plantear si contribuir a que cerca de medio millar de escuelas e institutos participen en este certamen anual, no será una ayuda al feroz capitalismo. Es más, mi mujer me ha preguntado si la cuota anual a Médicos sin Fronteras la seguimos pagando, y si atender las campañas de Cáritas y Cruz Roja no nos convertirá en colaboradores del capitalismo opresor. Fundaciones promovidas por empresas que se dedican a invertir en educación, formación, investigación y desarrollo las hay en todo el mundo. Pero es que, de momento, Pablo iglesias no puede estar en todos los sitios a la vez. Por eso, habrá subida de impuestos, para compensar el dinero que quiere rechazar a Amancio Ortega. A Pablo Iglesias el dinero que le gusta es el nuestro, el de los que no que no somos ricos. Tenemos poco, pero somos tantos…. Y con Pablo Iglesias aumentará el porcentaje de los que no somos ricos, pero caminaremos por la senda de la felicidad.