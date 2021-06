Luis del Val: "Lo más irritante no es que suban el recibo de la luz sino que lo hagan con recochineo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la subida del recibo de la luz desde mañana, 1 de junio:









"Esta noche, si tiene usted el sueño ligero, es posible que duerma muy mal, porque entre las 12 de la noche y las siete de la madrugada es probable que el vecino del piso de arriba ponga en marcha el lavavajillas, el de abajo se dedique a pasar la aspiradora, el de la izquierda se ocupe en la lavadora, y el vecino del piso de la derecha tenga la radio a toda pastilla, mientras plancha. Con todo ese jaleo es lógico que el perro se ponga a ladrar, como es su deber, y eso estimulará a los perros de los demás vecinos. Todo ello, porque para aumentar el recibo de la luz han explicado que la electricidad es más barata de doce de la noche a siete de la mañana. Toda esta actividad también es probable que aumente el número de accidentes de tráfico y disminuya la productividad, porque, claro, si te pasas la noche en blanco poniendo lavadoras, lavavajillas, aspirando y planchando, por la mañana estás medio dormido, cuando conduces camino del trabajo, o cuando manejas un aparato, y hasta es posible que el jefe te sorprenda dando una cabezadita a las once y media de la mañana.

Naturalmente si usted vive en un chalet descansará con toda tranquilidad, porque no tiene vecinos cercanos, y porque el aumento del recibo de la luz le tiene sin cuidado. Y aquí la Constitución se quiebra en lo de la igualdad, porque no seremos iguales a la hora de poder dormir.

Lo más molesto, lo más irritante, no es que suban el recibo de la luz, sino que lo hagan acompañado del correspondiente recochineo, como si no hubiesen agotado el almacén de recochineo con los indultos del “porque me da la gana y me conviene”. Según el diccionario de la Academia, recochineo es burla o ironía molestas que acompañan a algo que se hace o se dice. Y para los que somos algo susceptibles, no sólo nos irrita, sino que nos exaspera, porque no hay nada que invite más a la cólera que el agravio de tratarte como si tuvieras la inteligencia de alguna de las tontas contemporáneas que se sientan en la Conseja de Ministras. Suban la luz, indulten, regálenle 13 millones de euros a la empresa venezolana Plus Ultra, pero por favor, por favor, encima no se rían de nosotros, no nos tomen el pelo, porque hasta el más manso un mal día deja de serlo".









