Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en cómo está desprestigiando y despreciando el Gobierno al CNI:

















Ojalá no ocurra. Deseo fervientemente que eso no se produzca, y que no tengamos que volver a las lágrimas, al luto, a los minutos de silencio, y a ser testigos, otra vez, del revoltijo de los cuerpos destrozados de un puñado de españoles, víctimas de terrorismo.