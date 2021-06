Luis del Val: "Los indultos han inyectado un chute de adrenalina a todos los secesionistas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en otros posibles indultos a otros delincuentes:









"Cualquiera, que no tenga la inteligencia de Pedro Sánchez se hubiera quedado escandalizado del chute nacionalista que han generado los indultos, que es como si les hubieran inyectado adrenalina a todos los secesionistas. Pero, sabiendo de su inteligencia, está claro que estamos ante un procedimiento nuevo sobre concordia y convivencia que podría aplicarse a otros sectores.

Por ejemplo, a pesar de que las leyes son cada vez más duras, todos los meses se denuncian mil agresiones sexuales en España, mil. Y aumentan los delitos y los encarcelados. Bueno, a lo mejor, aplicando el método Sánchez indultamos a los agresores sexuales, los sacamos a la calle y se establece una mesa de diálogo con el Gobierno. No creo que salieran diciendo “¡Volveremos a violar!” Ni que le abochornaran al presidente diciendo si les indultaba por convicción o por necesidad y, mira, tendríamos la oportunidad de escuchar las explicaciones de Carmen Calvo a favor de los indultados, o las de Margarita Robles, que después de lo que tuvo que pasar ayer la ministra de Defensa, lo de apoyar a los violadores casi sería un asunto de trámite.

También tienen efectividad los procedimientos tradicionales. Por ejemplo, hace unos años, en una ciudad como Madrid, se producían, cada día, de tres a cuatro atracos a sucursales bancarias. Aumentando las medidas de seguridad, la apertura retardada de cajas fuertes y, sobre todo, sin tener ningún tipo de contemplación con los atracadores, los atracos han remitido en España un 96%. A lo mejor, indultando a los atracadores, estableciendo una mesa de negociaciones, y dejándoles que se apropiaran de un determinado número de bancos, el resultado podría haber sido todavía mejor, no lo sé, pero está claro que antes, por ejemplo en Madrid, había unos cien atracos al mes y, ahora, solo hay tres, sin indultos, sin gaitas, y sin contemplaciones. Claro que debemos reconocer que los atracadores de bancos no tienen representación parlamentaria en el Congreso, y sus votos no le sirven al Gobierno. Por eso, hay delincuentes en la cárcel y delincuentes secesionistas en la calle. Queda entendido".









