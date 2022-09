Luis del Val: "Las pruebas de amistad en la FGE, en contra de la opinión de todo el mundo, me conmueven"

Luis del Val pone el foco en la imagen del día de Herrera en COPE en los tejemanejes de la Fiscalía General del Estado que no han cesado pese a que ya no está al frente Dolores Delgado:

"Debo confesar que soy bastante blando y, por eso, las pruebas de amistad me conmueven. Y, sobre todo, cuando se demuestra la amistad en contra de la opinión de todo el mundo. Ahí tienes a Pedro Sánchez, que cuando su amiga, Dolores Delgado, dejó de ser ministra de Justicia la nombró Fiscal General del Estado, enfrentándose al escándalo que suscitó, porque era la primavera vez, en toda la Historia de la Democracia reciente, que el titular del ministerio de Justicia, pasara por la puerta giratoria a Fiscal General del Estado. Hombre, ningún presidente de Gobierno había nombrado a un fiscal general que fuera enemigo, pero siempre existía un cierto pudor, se guardaban un poco las formas… pero, en el caso de Dolores Delgado, nada. Pedro Sánchez puso encima su amistad sobre todo lo demás. Reprobada por el Congreso y por el Senado, Dolores Delgado también proporcionó muestras de colocar a la amistad por encima, y nombró como sucesor a un amigo,Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado. Don Álvaro no tiene menor sentido de la amistad y, aunque el Consejo Fiscal votó en contra de que Dolores Delgado fuera nombrada fiscal de una sala del Supremo, don Álvaro se pasó la votación por el forro del mando de la Fiscalía General, y ha nombrado a su amiga, faltaría más.

No hay nada más hermoso que la amistad, bueno, el amor. En ocasiones, la amistad evoluciona hacia el amor, que no es otra cosa que la amistad, pero con pausa en un dormitorio. Y eso le sucedió a doña Dolores que, de amiga del juez prevaricador, Baltasar Garzón, pasó a ser su novia, por lo que habría que darle también la enhorabuena a su novio, a su pareja, a su compañero, o como se diga en el lenguaje moderno, que ya me hago un lío. Por amistad, doña Dolores compartió mantel y comida con uno de los delincuentes más conocidos de España, el ex-comisario Villarejo, mérito del que no creo que pueda presumir ningún fiscal del Supremo. Y don Álvaro García ha nombrado como número dos de su Fiscalía a otra persona con la que hizo amistad en Galicia, doña Marta Durántez de la que todos esperamos que también cultive la amistad por encima de todo. Menos mal que es viernes. Me entero de esto un lunes y tendría los ojos húmedos de la emoción".