Luis del Val: "Javier Sánchez Serna prefiere que Europa pase frío a que molesten a los Pirineos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la “descansada labor” del secretario tercero del Congreso de los Diputados y su negativa a la creación del gasoducto en los Pirineos:









La razonable idea de un gasoducto que, procedente de España, llegue a Francia y a toda la Unión Europea, se basa en la capacidad industrial regasificadora que tiene nuestro país, y en que ya está hecha la conexión entre África y España. La idea, que le gusta a toda la Unión Europea, no le agrada al presidente de la República Francesa, don Emmanuel Macron, ni a don Javier Sánchez Serna. Si no es usted de Murcia, y si, siendo de Murcia, no es afiliado a Podemos, Podemas, Podemes, o como se llame ahora este partido político, posiblemente no sepa de las capacidades de don Javier, pero don Javier es secretario tercero del Congreso de los Diputados, por cuya descansada labor cobra más de diez mil euros mensuales.