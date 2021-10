Luis del Val, a la Nº 2 de Irene Montero: "Hay muchos tontos con pene y muchas tontas con vagina"

En la Oficina Española de Patentes y Marcas deben ser más de salir que de leer, porque le han denegado el permiso a una marca de vinos para registrar una palabra que aparece varias veces en Don Quijote de La Mancha, y que, correctamente, Sancho Panza pronuncia en términos elogiosos, dedicado a un vino que acaba de probar. Le sabe tan rico que lo califica de hideputa. A nuestra oficina de patentes, no le parece fino, y lo ha denegado. No sé si es de su responsabilidad, pero en el supermercado al que suelo acudir hay una marca de espárragos, cuyo nombre empieza por cojo y termina por nudos, y no tiene nada que ver ni con las personas con discapacidad física, ni con los nudos gordianos. No sé si ese día les pilló a los de la Oficina de Patentes distraídos o es que los inquisidores estaban de vacaciones. La censura franquista, tan denostada, ha vuelto a la Oficina de Patentes y al fascismo secesionista catalán, que ya dispone de una web para que se delate a los profesores de las universidades catalanas, que no impartan las clases de Ciencias Exactas, de Bellas Artes o de lo que sea en catalán, medida anticonstitucional que, salvo excepciones, ha sido recibida en cobarde silencio por catedráticos y profesores.

Menos mal que hay una chica, a la que le pagamos 60.000 euros anuales por ser Secretaria de Estado del Ministerio ese de Desigualdad, y que escribe entretenidos versos como “hay bolleras, con pene; hay bolleras con vagina, y hay muchas más bolleras de las que tú te imaginas”. Ella misma se declara bollera intermitente, y a mí me parece bien, y su ejemplo me ha inspirado esta cuarteta: “Hay muchos tontos con pene,/ también tontas con vagina/y hay secretarias de Estado,/ que son las tontas más finas/“. La chica esta a la que le pagamos el sueldo, cuando perdió unas elecciones en Galicia, a la rival que le venció la llamó “puta coja”, por lo que la Confederación Española de Personas con Discapacidad la denunció. Y esta chica es la que defiende el respeto a las mujeres desde el Ministerio de las tartas de cumpleaños. Pero no preocuparse, cuando le dejemos de pagar el sueldo en el Gobierno, siempre podrá trabajar en la Oficina de Patentes como inquisidora. Ambidiestra por supuesto, que a mí, particularmente, me parece término más delicado que el de bollera.