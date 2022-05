Luis del Val: “A Garci, como le sucede a Woody Allen con Nueva York, le parece que en Madrid está el mundo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en José Luis Garci que este 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, recibe la Medalla de Oro:

















Mi amigo y compañero Basilio Rogado me presentó a José Luis Garci, en 1983, recién regresado el cineasta de traerse el primer Óscar que recibía una película española. A los pocos días, no recuerdo porqué, me encontré en el piso de la calle Prim, encima de un restaurante vasco ya desaparecido, y allí estaba la estatuilla, que la acercó a mis manos y me recomendó que la tomara, porque me traería suerte. Debió tener razón, porque han pasado casi cuarenta años y no me ha ido mal del todo.

A Garci, como le sucede a Woody Allen con Nueva York, le parece que en Madrid está el mundo, bueno, casi todo el mundo, porque también existe Asturias.

Garci, además de realizar buenas películas, escribe muy bien con un estilo directo, efectivo, muy a la norteamericana, donde puede que se note la influencia de los Raymond Chandler y demás familia.