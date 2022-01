Luis del Val: "Djokovic representa a los 'malos ciudadanos' muy extendidos en el mundo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en "los malos ciudadanos" como Djokovic:













[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE" DEL LUNES 17 DE ENERO]

"He seguido con curiosidad el proceso de expulsión de Djokovic, porque representa a un tipo de personas muy extendidas en el mundo en general, y en España en particular, donde abundan individuos excelentes en determinadas actividades, pero malos ciudadanos. Como soy un jugador de fútbol maravilloso, y aplaudido, no voy a pagar a la Hacienda Pública lo mismo que hacen los demás. Como soy nacionalista catalán, y quiero la independencia para que las cosas vayan bien, puedo imponer una lengua y perseguir al que no me obedezca hasta que se consigan mis objetivos. Como soy un concejal, o un alcalde estupendo, puedo conducir mi coche privado con una copa de más, o quitarles las multas a mis familiares y amigos. Como lucho para que el pueblo vasco sea feliz en el futuro, y el fin justifica los medios, tengo derecho a poner una bomba, o a aplaudir al que ha tenido la valentía de pegar tiros en la cabeza a quien se sospecha que no es partidario. Como soy de izquierdas, que es lo mejor para la sociedad, y consejero de una autonomía, voy a repartir unas decenas de millones de euros para que los de izquierdas tengamos más votos y más poder, no sea que venga la terrible derecha que todo lo estropea. Como soy el jefe, y las cosas van bien, gracias a mí, tengo todo el derecho a que esta empleada me conceda sus favores sexuales en señal de agradecimiento. Como soy ministra, y de izquierdas, he elegido el camino verdadero, y las mujeres que no son de izquierdas son unas pobres equivocadas.

En la cabecera de un comentario en el ABC de hoy, con gran talento, lo ha resumido Jesús Lillo en tres palabras: “Mejor, no superior”. Se puede ser un gran violinista o un escritor estupendo, pero eso no quiere decir que sean superiores a los demás, porque puede que el violinista escriba mal y el escritor no sepa por donde se toma el violín. Se puede destacar en cualquier campo o materia, pero eso no te convierte en alguien superior, que está por encima de las normas. Se puede llegar al poder, y creer que eso es una bula para mentir, para insultar, para atropellar o para decidir que, de entre las 2.000 discotecas que hay en el país, una, una sólo de ellas, sea una empresa estratégica a la que hay que darle 18 millones de euros, y ni un céntimos a las otras 1999. Quien se cree superior cree que no yerra".

También te interesa

Luis del Val: "A más cojos, mancos y tetrapléjicos, el Gobierno recaudará más, mucho más"













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado