Luis del Val: "Cualquier patraña obscena será legítima si va encaminada a conseguir la investidura de Sánchez"

Queridos niños, no hay por qué escandalizarse. La entrevista al pistolero Arnaldo Otegui pertenece a un programa de Televisión Española de normalización pedagógica de la delincuencia. Estoy seguro que, a continuación, en próximos días, la televisión pública nos ofrecerá alguna entrevista con un miembro de La Manada, en la que, de manera pedagógica, como Otegui, nos explicará que, en las violaciones, la mujer violada sufre, claro, pero no sufre menos el violador y su familia, porque el violador también tiene padre y madre, e incluso amigos. El violador es un esclavo de sus hormonas, que van a lo suyo, y no puede controlarse, de la misma manera que el pistolero Otegui secuestraba a las personas y las encerraba en un zulo, por las hormonas patrióticas. Es que Otegui, veía la ikurriña, se ponía como una moto, y comenzaba a organizar el secuestro de Javier Rúperez, un tipo que se presentó a unas elecciones y fue elegido diputado, algo que Otegui no podía soportar.