Luis del Val: “Con el mismo dinero, el carro del súper va menos lleno o si va igual de lleno, cuesta más”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la subida de los precios en España: 8'7%:













Pedro I, El Mentiroso, aseguró que los precios de la electricidad volverían a ser los de 2018, y noto algún nerviosismo en muchos españoles, porque el llamado recibo de la luz sigue subiendo, pero reconozcan que no nos dijo cuándo. Sólo habló de que los precios volverían a ser los de 2018, pero no habló para nada si eso tendría lugar en 2023, en 2024, o cuando ya no esté en el Gobierno.