Luis del Val, ante el veto del Gobierno: "Lo eficaz sería prohibir la venta de ABC y cerrar la COPE"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el veto de Moncloa a los medios de comunicación críticos con el Gobierno:













"Están nerviosos. Los nervios impulsan disimular el gesto y a cometer algunas acciones. Torpes acciones. Lo de vetar a Onda Cero, ABC, COPE, y otros medios, a una reunión informativa del Gobierno sobre los fondos europeos, es una torpeza que no logra ningún propósito, porque no supondrá el Gobierno que nos vamos a echar a llorar, o vamos a prometer que seremos buenos y siempre escribiremos y hablaremos bien del Gobierno. Parece mentira que gente tan lista cometa estas iniciativas tan groseras y evidentes, no siendo tontos. Un totalitario no es tonto. Lo que sucede es que están nerviosos y los nervios influyen en decisiones tan desacertadas como gratuitas. Lo eficaz sería prohibir la venta de ABC y cerrar la COPE. Sí, sería muy totalitario, pero también de una seguridad apabullante: muerto el perro se acabó la rabia. Pero no pueden. Por ahora.

COPE es muy joven, pero ABC, que tiene una experiencia de casi 120 años, sabe lo que es la censura, la presión y hasta la expropiación. Y no te digo sus lectores. Hay muchos casos, pero uno, muy documentado, habla de un ciudadano de la calle Velázquez, de Madrid, que fue denunciado a los milicianos, en 1936, porque leía el ABC. Y lo fusilaron. Lo digo ahora, que se puede, porque cuando los totalitarios proclamen la Ley de Memoria Histórica, me pondrán una multa por decir la verdad.

A mí me pilla entrenado, porque escribí y hablé durante 16 años en la Dictadura de Franco. Y tuve mis problemas, como tantos otros. Por eso mismo, por veterano, cuando escuché que al PP se le tilda de antipatriota, porque no se fía por si los fondos van a líneas aéreas de amiguetes y a discotecas de recomendados, me acordé de un expediente en el que me acusaron de antipatriota por haber criticado a un diputado provincial. Huelo el totalitarismo, porque lo he vivido. Y no le echen la culpa al Secretario de Estado de Comunicación, que solo es el botones que obedece las consignas. Otra cosa es que lo haga con entusiasmo, porque su sensibilidad ante el periodismo es parecida a la de una caracol ante una pieza de Chopin. Pero es el signo de que están nerviosos. Y empiezan a llevar a cabo esas tonterías que enseñan que la pata de lobo del totalitarismo no es, precisamente, la del cordero".

