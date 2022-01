Luis del Val, a los bancos españoles: "Soy viejo, no soy idiota"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los bancos y en cómo descuidan a sus clientes:

"Soy viejo, no soy idiota. No es mía la frase, pero la suscribo. La ha pronunciado, como banderín de enganche de firmas, un ciudadano de mi edad que, en efecto, es viejo, pero no es idiota, porque en su queja ante el servicio de los bancos ha recibido, en un par de días, el apoyo de más de 100.000 firmas.

Los bancos españoles eran muchos, variopintos y delgados, y ahora son muy pocos, uniformados y gordos. Los economistas dicen que es bueno que los bancos sean potentes, y tendrán razón los economistas, pero las fusiones bancarias han sido perjudiciales para los empleados de banca y para los clientes. Entiendo que el futuro ya está aquí, y del cajero automático hemos pasado al empleado robot, porque cuando llamas al teléfono para cualquier problema ya te responde un robot. Y, si mandas un correo electrónico, te contesta, al segundo, otro robot, que naturalmente no sabe leer tu carta, ignora su contenido, pero da apariencias de eficacia, diciendo que la ha recibido y que te atenderán.Decenas de miles de empleados de banca se han ido a la calle, perjudicando el sistema de pensiones, y dejando a miles de clientes, sobre todo, en la España rural, sin siquiera un cajero automático.

La banca española entiende que todo español tiene un ordenador en casa, último modelo, y es un experto en banca digital. A veces, haces una transferencia -tú, con tu ordenador, desde casa- y algunos bancos te cobran comisión por hacer tú el trabajo que antes hacía un empleado. Antes había una apariencia de competencia, y, ahora, los banqueros que manejan el 90% del dinero de los españoles se pueden reunir en un taxi. ¿Usted cree que se hacen la competencia entre ellos? Sí, como el sector del combustible, que también pueden reunirse en un taxi y pactar los precios. Soy viejo, no soy idiota. En esta adormecida sociedad civil que aguanta todo, desde las mentiras más pequeñas hasta las más ofensivas, que observa la falta de ahorro y el despilfarro de quienes nos administran, y calla, y parece muda, me proporciona una luz de esperanza este ciudadano de una edad parecida a la mía que protesta, que no se resigna, y que lucha contra lo que podríamos denominar el totalitarismo bancario. Y lo digo y lo proclamo, porque soy viejo, no idiota".

