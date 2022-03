Luis del Val: "Alguien como Putin que tiene más botox en la cara que una actriz de Hollywood, no es de fiar"

el como fondo todo esto lo pone Luis del Val buenos días Luis hola Carlos buenos días más botox en la cara y una actriz de Hollywood de los 50 no es de fiar un hipocondríaco como Putin que pone mesas de 6 metros de distancia con sus interlocutores provocando la risa de quiénes lo vemos como medida para evitar el contagio del COBIT es peligroso muy peligroso porque refleja una personalidad psicótica donde la lluvia y el resentimiento forman una mezcla tan explosiva como las armas nucleares que tiene bajo su dominio así que ante la frustración por la respuesta de un pueblo tan débil armado como patrióticamente fuerte a recurrido al descubrimiento que se produjo a finales de la Primera Guerra Mundial atacar a la población civil la inauguración oficial fue el bombardeo de Guernica en 1938 y su consagración la devastación de la ciudad de Colonia sobre la que cayeron más de 34 toneladas de bombas 2 años más tarde en plena Segunda Guerra Mundial el peligroso criminal Putin no soporta un revés y el bombardeo sobre la población civil va a ser una cantante en esta guerra donde nos jugamos la libertad de Europa como dejo claramente he dicho Josep Borrell en un discurso impecable claro que los compañeros socialistas de Borrell que nos gobiernan se dedican a otros asuntos como suprimir las notas escolares e inventarse las matemáticas socioafectivas lo juro matemáticas socioafectivas qué bonito me imagino que a este descubrimiento se sumarán la química cariñosa y la física risueña el porcentaje de tontos contemporáneos en España alto pero su gran concentración en el gobierno llama poderosamente la atención hoy Pedro primero el mentiroso ha vuelto a explicar lo de las armas que no enviamos pero sí o que enviamos pero no y donde dije no digo sí y da lo mismo porque no le han llamado a ninguna reunión importante lo importante con el imprevisible psicótico al frente de este conflicto peligrosísimo es lo que piense China Sea China le va bien dejar suelto al criminal seguida la devastación de Europa si por lo que sea China prefiere esperar detendrá al criminal lo que dice hoy el mentiroso en el Congreso importa tanto como lo que dijo el tío pichó Rush en Pastriz que decía mi tía pascualina