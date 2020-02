Luis Del Val: “Ahora es fascista preocuparse si los menores de edad son prostituidos y violados"

Esta mañana, he salido a la calle con la esperanza de que la enorme tranquilidad del ministro de mentiras, rectificaciones y vuelos nocturnos, José Luis Ábalos, hubiera llegado hasta Majadahonda, pero en la calle he notado la agitación de todas mañanas y las mismas prisas de automovilistas y peatones. Se ve que la enorme tranquilidad del ministro de las grandes misiones diplomáticas no ha superado los 14 kilómetros que nos separan del Palacio de la Moncloa. Porque, claro, presumo yo de enorme tranquilidad, y nadie se alarma porque peso 66 kilos, y esto de la tranquilidad debe tener relación con el peso, pero lo dice Ábalos, y hay gente desconfiada en Segovia, que se alarma por si la enorme tranquilidad llega hasta el acueducto.

Una vez, pues, tranquilizado al comprobar que no voy a ser aplastado por una partícula desprendida de la enorme tranquilidad del ministro de mentiras, rectificaciones y vuelos nocturnos, José Luis Ábalos, y comprobando que a la lista de embusteros del Gobierno se une el ministro de Interior, cada día más Marlaska y menos Grande, amén de que mi señorito Carlos, y varios de los suyos, están de carnaval en Tenerife, me he limitado a echar una ojeada a la prensa balear.

Como el vicepresidente del Gobierno es un gran descubridor de fascistas, y ayer descubrió que casi la mitad de la Cámara es fascista porque ahora es fascista preocuparse si los menores de edad, tutelados en centros, sean prostituidos y violados, me he limitado a ayudar al vicepresidente del Gobierno, y me he puesto a leer a los colegas baleares, a ver si descubría algún fascista. Y ¡zas! Nada más abrir las páginas de Menorca diario Insular, me he tropezado con que el prestigioso articulista José Pons Fraga es un peligroso fascista que escribe lo siguiente: “Pablo Iglesias es el autor de la frase “todos desean que se depuren responsabilidades y que caiga quien tenga que caer”, pero ni una palabra de apoyo a la comisión de investigación que han rechazado sistemáticamente los partidos de izquierda tanto en el Consell de Mallorca como en el Parlament. El rotundo caiga quien caiga ayer quedó en nada y en el colmo de la desfachatez dirigió el tiro contra la Iglesia Católica”.

Fíjense lo que ha escrito. Porque esto no es Venezuela, que si no, don José Pons no sé si dormía hoy en casa. Pero la cosa no ha quedado ahí, he ojeado El Periódico de Ibiza, y escuchen lo que se han atrevido a publicar en la sección “Picotazos”. Escuchen: “En el caso de las menores prostituidas en Baleares se acabaron las lecciones de supremacismo feminista de la izquierda. Cuando la verdad entra por la puerta, el feminismo de izquierda salta por la ventana”. ¡Huy,huy,huy! Los fascistas se han introducido en el periódico de Ibiza, la labor que le espera al vicepresidente para reeducar a tanto desviado, a ver dónde ponemos el Gulag y los concentramos a todos. Allí Ábalos podría dar clases de humildad y modestia; el presidente Sánchez de cómo curar el insomnio, y Grande Marlaska de cómo convertir a la Policía en un ensayo de KGB.

¿Y a las niñas que violan? Pero vamos a ver ¿habiendo esta plaga de fascistas cree usted que tenemos tiempo para ocuparnos de niñas violadas?

Y con estos bueyes hay que arar.