Ábalos, "muy tranquilo" sobre el contenido de las cámaras de Barajas

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles estar "muy tranquilo" y no "temer" lo que puedan desvelar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas sobre su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

"¡Qué voy a temer!, ha zanjado Ábalos en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la decisión de un juzgado de guardia de Madrid de ordenar a AENA que conserve los vídeos de vigilancia de Barajas de la noche de ese encuentro entre Ábalos y Rodríguez, para comprobar si hay posibles delitos tras la denuncia presentada por el PP.

Ábalos ha insistido en tiene una "tranquilidad enorme" porque está convencido de que "todo fue correcto" y se cumplieron "todas las normas" que prohibían la entrada en territorio Schengen de la mandataria venezolana.

"Realmente es que no me interesa, le interesa a otros generar incertidumbre", ha lamentado el titular de Transportes, que ha subrayado que no tiene intención de alentar más el "espectáculo".

El secretario de Organización del PSOE ha criticado además el "espectáculo" que, en su opinión, la oposición busca generar con el asunto de la escala en Madrid de la vicepresidenta de Madrid, uno de los miembros del régimen de Nicolás Maduro que tiene prohibida su entrada en la UE.

Anoche, tras una moción del PP que el Congreso rechazó centrada en este asunto, Ábalos ya consideró que los vídeos "aclararían muchas cosas", pero ha lamentado que la Ley de Protección de Datos prohíba su difusión.