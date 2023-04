Dibuja Luis del Val la España que ve estos días con motivo de la Semana Santa

Lo que contemplo es una España entretejida de creyentes y agnósticos, de practicantes y contempladores, conviviendo en los mismos espacios, sin molestarse unos a otros, y, desde luego, sin enfadarse, con esa acritud que parece condición obligatoria en los políticos. A lo peor es que los políticos se parecen poco a España, pero aunque me consta que los políticos son españoles, me gusta mucho más la España que veo que la que me cuentan los políticos.