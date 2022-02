Del Val: "Tendría difícil explicación que la Fiscalía investigue el contrato de Ayuso y no los de Sanidad"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE", un día más, en la quebradiza situación de Pablo Casado en el PP:









[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Hay una herencia que el dúo le va a dejar al PP, y es que la Fiscalía Anticorrupción ha admitido inspeccionar el contrato famoso -origen de todo este lío- y, eso, a pesar de que la propia Fiscalía dice que no observa indicios de delito, pero va a investigar, porque el caso es relevante.

A mí que la Fiscalía diga que, a pesar no apreciarse irregularidades, va a estudiar el contrato por su relevancia social, me proporciona una gran esperanza. Si la Fiscalía Anticorrupción se pone en marcha por un contrato que no llega a dos millones de euros por su relevancia social, está claro que los contratos por valor de más de 300 millones de euros que, en las mismas fechas, pagó el Ministerio de Sanidad, a empresas que se dedicaban a la fabricación de yeso, o cosmética, algunas de ellas sin disponer de domicilio social conocido y, otras, creadas unas semanas antes con un capital de 3.000 euros, seguro que requerirán también la atención de don Alejandro Luzón, al frente de la Fiscalía Anticorrupción, o de su sucesor, porque creo que en junio hay relevo, y veremos a quién nombra la novia de Baltasar Garzón, quiero decir la Fiscal General del Estado.

Pero sea Alejandro Luzón -un fiscal de trayectoria profesional irreprochable- o sea otro, tendría difícil explicación que la Fiscalía pusiera los medios de los que está dotada para ver si hay algún problema en un contrato, que según la misma Fiscalía confiesa no parece que sea ilegal, y se quedara impertérrita, por ejemplo, ante aquél contrato de respiradores a 50.000 euros cada uno, cuando su precio en el mercado era de 16.000. La Fiscalía no podría soportar las sospechas de la opinión pública, si se muestra tan diligente por un contrato de un millónmedio de euros, de la Comunidad de Madrid, y, en comparación, demuestra indiferencia o desgana ante decenas de contratos, que costaron centenares de millones de euros llevados a cabo por empresas que no tenían ni domicilio social conocido.

A mí la decisión de la Fiscalía me ha llenado de esperanza. Y con todo mi respeto a la presunción de inocencia de Salvador Illa. Seguro que la Fiscalía no va a exponerse a la sospecha de partidismo sectario en un asunto del que tiene datos simplemente consultando los periódicos".

También te interesa

Luis del Val: "¿Qué gana el PP con un líder noqueado?"









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado