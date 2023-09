Del Val: "Tendrán que crear un ministerio de Amnistías, porque va a haber fila"

Luis del Val pone el foco de La Imagen del Día de Herrera en COPE en las sucesivas amnistías que se nos pueden venir encima si Pedro Sánchez se la concede a Carles Puigdemont.









"La Diada fue una diadita, pero cuantos menos secesionistas van a la diada más cerca está la amnistía. Prueba de ello es que ya no se habla de amnistía sí o no, sino si se va a cocer en olla exprés o a fuego lento.

Visto lo cual, José Amedo, condenado por los Gal, el terrorismo que llevó a la cárcel a un ministro de Interior de un Gobierno socialista, ya ha dicho que él va a pedir la Amnistía para los Gal, que no hicieron otra cosa que cumplir las órdenes del Gobierno socialista.

Y, claro, Otegi, el secuestrador en paro, no va a ser menos, y ya estudia cómo ayudar a la convivencia española, poniendo en marcha una amnistía para ETA. Bueno, llevan entrenándose bastante tiempo. Ayer, un remero de Bermeo, dedicó la victoria del equipo a un ilustre asesino, que fue condenado a 44 años por participar en el asesinato de Ignacio Uría, cuando se diría a jugar con sus amigos una partida de tute. No, no lo mataron por jugar al mus, sino por algo más grave, porque Ignacio Uría tenía una empresa de construcción y participaba en las obras de un tren de alta velocidad para el País Vasco, cosa que a ETA no le gustaba y, por eso, Ignacio Uría Mendizábal, 71 años, del que decían sus empleados que era el mejor patrón que habían tenido nunca, recibió dos balas en la cabeza.

Otegi, al comprobar que el remero dedicaba la victoria a un colega asesino, aplaudió con entusiasmo, dispuesto a cumplir la consigna de Pedro I, El Mentiroso, que es pasar página para ayudar a la convivencia.

Tendrán que crear un ministerio de Amnistías, porque va a haber fila. De momento, tenemos a los de la Republiqueta Catalana; luego, a José Amedo; después, a Otegi y el club de fans de los terroristas, y los que vengan… Roldán, los ERE de Andalucía, etcétera.

Menos mal que el remero de Bermeo dedicó su victoria a un asesino. Si, en lugar de eso, le da un piquito a una vecina de la calle, hoy estarían pidiéndole cuatro años de cárcel.

España es un país serio, ha dicho Nadia Calviño. Tan serio como ella que, siendo ministra de Economía, se enteró de que Arabia Saudí compraba la empresa más importante de España por los periódicos. Tan seria que vamos a ser el primer país del mundo con un ministerio de Amnistías. Y estamos sólo en el prólogo".

Las fotografías de la semana de Luis del Val

Luis del Val: "A nuestra democracia, amparados en la Constitución, le van a dar una patada"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado