Del Val, sobre las medidas de Sánchez: “Pagamos nosotros”

Cuando una familia tiene un par de enfermos graves, y debe buscar recursos económicos para unas medicinas que son muy caras o unas intervenciones quirúrgicas muy costosas, busca el dinero por todas partes, y tira de ahorros, y vende bienes, si los tiene, o hipoteca la casa en la que vive, y se endeuda, porque lo urgente, lo importante es salvarle la vida al padre, al hijo, al abuelo, a los que estén enfermos.

Y en esa situación se encuentra España, con unos familiares enfermos a los que hay que salvar y, como no tenemos ahorros, sino una deuda que alcanza el PIB de un año, nos vamos a endeudar más, vamos a pedir créditos, y, luego, habrá que afrontar las deudas, pero, de momento, estamos tratando de salvar a los enfermos. El presidente del Gobierno ha tomado la misma decisión que ya habían tomado Francia y Alemania: endeudarnos. En eso el doctor en Economía ha copiado esta vez con acierto. Porque Pedro Sánchez no tiene un tío multimillonario que le haya dado el dinero, ni ha habido una aportación a escote de los tropecientos ministros para sumar esa cantidad, sino que, con el aval de España, pedirá dinero prestado, primero a los bancos españoles para que concedan créditos, y, luego, en el exterior. Estuvo Herrera acertado en señalar que la expresión de 200.000 millones de euros “movilizados” es equívoca, porque, en efecto, los miles y miles de millones no están acuartelados, o como los futbolistas suplentes, haciendo ejercicios de precalentamiento, antes de saltar al campo, sino que ni siquiera existen. Estarán en los bancos y, después, cuando pase todo esto, los españoles se lo pagaremos a los bancos. Y, para recaudar ese dinero de la inmensa deuda que vamos a contraer, el Gobierno se verá obligado a tomar medidas semejantes a las que tuvo que tomar Zapatero, que congeló incluso las pensiones, tras darse cuenta de que la crisis financiera era de verdad, y Bruselas le señaló el camino.

Por resumirlo en dos palabras: pagamos nosotros. O por ser más adecuado a la circunstancia: pagaremos nosotros, a través de congelaciones salariales, restricción de ayudas sociales, subida de impuestos y un largo etcétera que el Gobierno que haya se verá obligado a poner en marcha. Es lo que llamamos apretarse el cinturón.

O sea, que bien por la medida, en general, excepto para los más de tres millones de autónomos, pero ya sabemos, salvados los muebles, lo que nos aguardará en el futuro para evitar el embargo.

Y una perplejidad: He escuchado con atención la entrevista a la ministra más lista del ejecutivo, Margarita Robles, y no se me ha disipado la duda de si el Ejército no está ayudando en Cataluña por no molestar al criado del Prófugo. Porque es que si el criado del Prófugo, Torra, hubiera estado en el Titanic, hubieran muerto todos, porque él hubiera estado discutiendo quién tenía que repartir los salvavidas, mientras el buque se hundía.