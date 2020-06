Del Val: “El sistema educativo de Franco era más democrático que el que quiere imponer la señora Celáa”

Afirmo que el sistema educativo de la Dictadura de Franco era más interclasista y más democrático que el que quiere imponer la señora Celáa. Repito: el sistema educativo de la Dictadura de Franco era más interclasista que el que está perpetrando la señora Celá, que pasará a la Historia de la Antropología al descubrir que los hijos no son de los padres. Sí, es cierto, había una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, pero no conozco a nadie que no pasara de curso por haber suspendido en una de las que llamábamos Marías. Ahora, se puede pasar curso con suspensos en matemáticas, gramática, ciencias, y lo que quieras, porque es lo progresista. Y llegan a la Universidad, como me cuentan los profesores cuando voy a dar alguna charla, escribiendo con faltas de ortografía.

Recuerdo que, con diez, once años, acudíamos sobrecogidos a examinarnos de ingreso de bachillerato. Si, examen, esa palabra maldita que ningún progresista de provecho se atreve a pronunciaar. Y si confundías una b con una “uve”, o se escapaba un “hache”, con una sola falta de ortografía te dejaban para septiembre. O con dos acentos mal puestos. Y, luego, el terrible examen de Estado, o la reválida de sexto o el preu, eran pruebas exigentes, yo diría que muy exigentes, pero que convertían el bachillerato en un honroso título. Como decía Fernando Fernán Gómez con su voz campanuda. “La gente cree que soy culto, pero es que hice un buen bachillerato”, y Fernando Fernán Gómez no era del Régimen precisamente.

El abaratamiento del bachillerato ha logrado la masificación de la universidad, con la que se ha logrado el mayor abandono de estudios universitarios de Europa, y eso cuesta mucho dinero a los contribuyentes, porque les hemos pagado un curso, dos cursos de carrera a miles de estudiantes que, luego, han tirado ese dinero a la alcantarilla. Sí, nunca hemos tenido tantos hijos de clases modestas en la Universidad. ¿Pero de qué les sirve si no terminan? Y los muchos que terminan ¿de qué les sirve si no pueden acceder a un máster? Porque de la misma manera que se ha devaluado el bachillerato se han devaluado, también, las licenciaturas universitarias. ¿Y quién puede pagarse un máster en un sitio de prestigio que ayude a lograr un empleo? Las familias que disponen de más dinero. El hijo del obrero estudia en la misma universidad que el hijo del rico, pero cuando acaban la carrera el hijo del rico se marcha a hacer un máster que le paga su padre y el hijo del obrero termina conduciendo un taxi por cuenta ajena. O sea, que el socialismo, está haciendo un pan como unas tortas, favoreciendo a las clases más pudientes y creando frustración en las más sacrificadas económicamente. Eso sí, el licenciado en Derecho que no ha encontrado nada mejor que conducir un taxi habrá pasado por una escuela donde le habrán explicado qué es un transexual y sus problemas. ¿Sabe la ministra Celáa, cuántos transexuales hay en España? Unos diez mil. ¿Sabe cuántos ciegos viven en nuestro país? Entre la ceguera completa y graves problemas más de un millón. ¿Por qué no tiene un plan para que los ciegos les expliquen a los niños sus dificultades? Porque al sectarismo le añades unas gotas de tonterías contemporáneas y es incompatible con la razón.