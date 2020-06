Del Val: "Sánchez se está cargando la Constitución y, a la larga, al Partido Socialista Obrero"

La distancia entre Vitoria y San Sebastián es de 102 kilómetros. La distancia entre Zaragoza y Huesca es de 94 kilómetros. Un ciudadano vasco puede trasladarse desde San Sebastián a Vitoria, o viceversa, pero un ciudadano aragonés no puede ir de Huesca a Zaragoza o de Zaragoza. Y lo mismo podríamos referirnos al ciudadano que tiene prohibido trasladarse desde Jaén a Granada. Los andaluces, los aragoneses ¿son más torpes, más peligrosos o menos inteligentes que los vascos? No hay ningún estudio científico que lo demuestre. Entonces ¿A qué viene esta discriminación? A que el Partido Nacionalista Vasco está compuesto por buenos chicos que votan en el Congreso lo que les pide el Gobierno, mientras aragoneses y andaluces se reparten entre diversos grupos parlamentarios, algunos de los cuales son malos chicos que no votan lo que quiere el Gobierno. Asimismo, por ser buenos chicos el presidente Sánchez les ha concedido la administración de las nuevas subvenciones de ayudas, mientras se las niega al resto de las autonomías. Es decir que, sin grandes anuncios, sin aspavientos, y con epidural parlamentaria, Sánchez ha logrado cargarse el artículo 14 de la Constitución Española que dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Bueno, pues eso ya no funciona.

Se podrá argüir que estamos ante un estado de alarma, y que eso es una situación excepcional. Pero, pero…En el mismo artículo 14, donde se declara la igualdad de todos los españoles, en el apartado 6 puede leerse: “Se prohíbe la adopción de Decretos-Leyes que afecten al derecho de igualdad ante la Ley recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, aun en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad”.

Esto sí que es un golpecito de Estado. Cargarse un artículo de la Constitución y discriminar a los españoles, según vivan en territorios donde se apoye o no al Gobierno. Si Pedro Sánchez invade y arrolla las competencias del poder legislativo ¿a quién le puede extrañar que su ministro de Interior invada las competencias judiciales, de las que tanto sabe?

Hay decisiones que son discutibles, pero legales, como nombrar presidenta del Consejo Nacional del Mercado de Valores a una abogada que trabaja con Iván Redondo, y cuyo nombramiento se producirá hoy, seguramente, en el Consejo de Ministros -buena abogada, por cierto- o que el presidente nombre para dirigir empresas públicas a amigos suyos, o coloque en los consejos de Administración a conmilitones, me imagino que para luchar contra el coronavirus, que es lo que le preocupa. Pero, pero…no se puede cargar la Constitución y discriminar a los españoles que amenazan con la secesión de los malvados que son obedientes y aceptamos, a la fuerza, ser menos inteligentes o más tontos. Porque llegará un momento en que, en las próximas elecciones, en Zaragoza, por ejemplo, para darle una patada en las urnas a Sánchez la recibirá el trasero de Lamban que, por cierto, no es mal presidente. Es decir, que Sánchez se está cargando la Constitución y, a la larga, al Partido Socialista Obrero. Lo de español tendrá que recuperarlo, cuando se marche Sánchez y cierre la puerta. La luz seguirá encendida, y los españoles nos tendremos que hacer cargo de los muchos recibos sin pagar.