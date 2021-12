Del Val: "Si no te rebelas y crees que todo es transitorio llegará un día en que las amenazas se cumplirán"

Luis del Val advierte en la imagen del día de "Herrera en COPE" en lo que conlleva quedarse callado ante lo que está ocurriendo en Cataluña, el País Vasco...

"Si en una ciudad de tu país se persigue a una familia que lucha por su hijo y por la Ley, y hay manifestaciones contra esa familia, y declaraciones de personas con representación democrática, instando a desobedecer a los jueces que dan la razón a esa familia...

Si los habitantes de una parte del país en el que vives, declaran que por nacer y vivir allí son superiores a los que nacen y viven en otras partes de ese país, incluido el territorio en el que resides tú y tu familia...

Si observas que personas que asesinaron vilmente a otras personas desarmadas, disparándoles a la cabeza, o poniéndoles una bomba bajo el coche, salen de la cárcel y ocupan cargos políticos, en partidos que nunca condenaron de manera expresa esos crímenes, y que, además, reciben a los antiguos asesinos y secuestradores con la organización de homenajes públicos...

Si unos políticos, aprovechando sus cargos, organizaron un golpe de Estado para que su territorio se separase del país del que forman parte desde hace varios siglos, y, condenados por las Leyes, el Gobierno de todos desprecia esa justa condena, conculca el Estado de Derecho sobre el que se asientan las democracias, y les indulta...

Si en el reparto del dinero que todos pagamos a través de los impuestos, observas que las regiones más leales y obedientes con las leyes, reciben menos dinero que las rebeldes, y que a estas rebeldes el Gobierno les da una parte mayor del dinero de todos...

Si sucede todo eso y tú no te rebelas, ni protestas, ni te levantas, si crees que todo eso es transitorio, y que no te afecta y, que dentro de poco volverá la normalidad, llegará un día en que las amenazas se cumplirán, y a tu hijo le insultarán en la escuela por haber defendido sus derechos, y tu casa será apedreada, y los criminales, ya libres de la cárcel, serán autoridades municipales o autonómicas o estatales, y lo normal será que te consideren inferior, y que te persigan, y comenzarás a sufrir en carne propia lo que te parecía lejano. Porque si no te importa la desigualdad, la persecución y que se desprecie a los jueces y a la Policía, serás tratado con desigualdad y perseguido. Y te lo merecerás: te lo merecerás por haber sido un cobarde, al pensar que eso sólo les podía suceder a los otros".

