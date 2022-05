Del Val: “Nadie se imagina a ningún presidente declarar que sus servicios de Información son una mierda"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la denuncia del Gobierno de que Pedro Sánchez y Margarita Robles han sido espiados por Pegasus y las consecuencias para el CNI:





















Todavía no había acabado esa etapa de “Ya es primavera en El Corte Inglés”, cuando, de repente, nos hemos metido en “La quincena del espía”. Y, encima, acaban de cerrar la tienda del espía de mi barrio -se ve que había poca afición- y no sé dónde documentarme. Lo peor de esto van a ser las entrevistas de trabajo, porque, cuando ya hayas pasado las pruebas, y estés en la etapa final, la señora o el caballero de Recursos Humanos te haga la terrible pregunta: “Y a usted ¿le han espiado?”. Y cuando, con algo de vergüenza, digas que no. Ya sabes que te dirán que ha concluido la entrevista y que ya te llamarán, o sea que sigue buscando trabajo. Esto es lo que no le perdono a Pedro Sánchez, lo difícil que ha puesto que te admitan en un puesto algo responsable, si no te han espiado.