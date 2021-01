Del Val: "Los de Podemos no saben que en Europa, cuando llega el invierno, suele haber palas en el armario"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la actuación del Gobierno ante Filomena:

"Estoy bastante sorprendido de que el ministro de Transportes declare que está sorprendido de la magnitud de la nevada, anunciada desde hace dos semanas. O sea, que el ministro Ábalos, que es valenciano, ve como en la plaza cerca de donde vive se recorta la circulación, y día tras día se trabaja y se planta una falla, y llega el 19 de marzo, se quema la falla y él, al ver las llamas ¿se queda sorprendido? Hombre, sorprende un incendio pavoroso que nadie tenía previsto, o un terremoto que avisa con unos segundos o unos minutos de temblores previos, pero una nevada que lleva anunciándose durante quince días no es para estar sorprendido. Quizás, después de estar desaparecido durante 48 horas, puede decir que está aturdido, contemporáneamente atontado, entristecido, abrumado, apenado, pero ¿sorprendido?

Lo que sorprende es que se cierre el aeropuerto de Barajas, pero como si esto fuera una república bananera con un tirano al frente, se autoriza a que despegue un avión que lleva a la plantilla del Real Madrid. El ministro dice que fue una decisión del piloto. No: fue una cacicada, y los demás viajeros y pilotos y compañías deberían demandar a AENA por discriminación flagrante y delictiva y exigir una indemnización.

Estamos sorprendidos los que escuchamos a los de Podemos afirmar que abrir camino en la nieve para que puedan salir nuestros coches del garaje, o entrar a nuestras urbanizaciones, es competencia del ayuntamiento. Bueno, como los de PodemAs solo viajan a Venezuela, no saben que en el norte de Europa, cuando llega el invierno, suele haber palas en un armario del vestíbulo. Pregúntenle a Joaquín Prat, hijo y nieto de daneses.

Y estamos sorprendidos que, en medio de este desastre, doña Rosa Pérez Garijo, consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Comunidad Valenciana haya hecho el descubrimiento de que lo peor es haber llamado a la borrasca Filomena, nombre de mujer . Gracias, Rosa, a la próxima le pondremos Manolo o Francisco José o Eduardo y todo arreglado. Y se hará así, porque desde hace tiempo se alternan, aunque la desinformada doña Rosa no se haya enterado, y esto último, que no se enteren, no nos sorprenden: estamos habituados".

