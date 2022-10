Del Val: “Me dejó sin temblores cuando Sánchez dijo que gestionará la crisis económica igual que la pandemia"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las palabras del presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobre cómo gestionará la crisis económica:









Después de escucharte a ti y a Jorge Bustos, que estuvo en el Senado de testigo de cargo, he llegado a la brillante conclusión de que parece que Feijóo y Sánchez no se van a casar. Eso sí, es posible que asistan a una boda, pero por separado. Me refiero a la boda que se está tejiendo en torno al relevo del Consejo General del Poder Judicial, pero si se produce Feijóo y Sánchez asistirán cada uno por su lado, uno por parte del novio y, otro, por parte de la novia.