Luis del Val, a los secesionistas: "Que sean pelmazos, vale; que crean que somos tontos, no"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las últimas reivindicaciones de los secesionistas catalanes:









"No puedo más. Confieso que no puedo más. La historia es que el niño y sus amiguitos tenían prohibido jugar a la pelota en el salón, pero se saltaron la prohibición a balonazos, y rompieron una figurita, y el cristal de una ventana. Ellos mismos se asustaron de que podían dejar el salón como si hubieran estado viviendo allí unos okupas, y pararon, pero fueron castigados. El niño díscolo no cesaba de repetir que, en cuanto saliera del cuarto donde le habían encerrado, lo volvería a hacer. Le ofrecieron un pastel y salir del cuarto, y contestó que se metieran el pastel donde les cupiera. Por fin, ayer, el niño díscolo dijo que, vale, que aceptaba el pastel, y dentro de unos días tendremos que asistir a la ceremonia más cursi de todos los tiempos, dándole el pastel a la boca: “A ver, mi niño, este indulto por papá; este otro indulto por mamá, y este, que lleva chocolate, por la prima Montse “.

No puedo más. Confieso que no puedo más, y ya, cuando la cursilería se viste de palabrería hueca, y se intenta disfrazar la derrota, porque el nacionalismo fue derrotado por la realidad; y cuando la realidad demuestra que la economía no es secesionista, y las empresas huyen, y Barcelona, esa Barcelona antaño europea, es cada mes más pueblerina, más encerrada y más cateta, y salen a predicar el armisticio para disimular el trato -tú me das una cosa a mí, yo te doy otra cosa a ti- entonces confieso que me irrito. Cuando esta mañana Carlos Herrera, decía que estaba unos metros del sepulcro del Cid, recordé que un Del Val burgalés se marchó a Navarra, siguiendo la senda del empleo del ferrocarril, y luego a Zaragoza, y nunca me encontré en Burgos a ningún Del Val diciendo que por haber nacido allí era superior al resto de España. Me parece bien que el secesionista, que cobra una nómina por eso, lo diga y lo predique, pero me niego a tener que estar todo el día pendiente de si el niño juega o no al balón en el salón, porque el salón es también mío, y de los de Burgos y de los de Orense. Hagan el trato, como buenos tratantes, pero no nos vendan la burra diciendo que es un potro salvaje, que hasta los que no somos chalanes sabemos distinguir la burra vieja del cambalache, el trueque y el trapicheo. Que sean pelmazos, vale; que crean que somos tontos, no".









También te interesa

Luis del Val, ante la remodelación del Gobierno: "Los culos empiezan a tener miedo de quedarse sin asiento"