Del Val: "Si algo es bueno para Pedro Sánchez es bueno para España"

El profesor Del Val centra su primera imagen del mes de septiembre en "Herrera en COPE" en el plan de Pedro Sánchez para todos los españoles:

"No es frecuente, pero alguna vez ocurre que no esté de acuerdo con las tesis de Carlos Herrera. Y eso de que Pedro Sánchez no tenga ningún plan me parece una suposición apresurada, porque Pedro Sánchez siempre tuvo un plan: ser presidente del Gobierno y mantenerse en el sillón. Y nunca se ha apartado de ese objetivo. En eso sigue la tesis de la General Motors: “Si algo es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos”. Si algo es bueno para Pedro Sánchez es bueno para España. Y eso es lo que le permite dormir relajado por las noches, porque todo lo que hace y dice es por el bien de Pedro, es decir, por el bien de España. Y, mira, ha logrado domesticar al perro ladrador contra la casta, y observar al vicepresidente Pablo conversar con los banqueros sin gruñir, es una prueba más de esta evolución, y, si antes decía que disfrutaba viendo a un policía pateado, ahora creo que saluda con la mano a los guardias civiles que custodian su chalet, aunque los cristales ahumados del coche oficial no permitan ver claramente el gesto.

Tampoco estoy de acuerdo con alguno de mis compañeros que le censuran que Pedro Sánchez pida unidad sin explicar cómo van a ser los presupuestos. ¿Y qué importancia tiene eso? Si lo relevante es que siga 40 meses de presidente del Gobierno ¿qué importan los detalles si el fin es bueno?

Unas pocas horas más tarde, a unos 700 metros de Cibeles, en la Corredera Baja de San Pablo, se formaba la fila de los que acuden al comedor social por falta de recursos. Eso también es España, pero sería una grosería que alguien se lo diga al Presidente. No sería bueno para él y lo que no es bueno para él es perjudicial para nosotros. Se acabó el verano y comienzan las homilías presidenciales. El resumen del verano es una frase lapidaria de Andrés Rábago, más conocido como El Roto: “Hemos pasado un verano de muerte”. Lo malo de la síntesis es que puede que también pasemos un otoño letal. Pero si estamos unidos seguirá Pedro de presidente. Ese es el plan".

