Luis del Val: "¿La economía? No les distraiga, que están estudiando las últimas encuestas"

La Economía es una ciencia muy rara. Es una ciencia, sí, basada en algo tan serio como las matemáticas, pero con una sensibilidad emocional casi adolescente, a la que le influyen, desde unos resultados electorales hasta las declaraciones de un señor o una señora, fenómeno que no sucede, por ejemplo, en química o en física.

Tú mezclas, con las proporciones debidas, azufre, oxígeno e hidrógeno, y saldrá siempre ácido sulfúrico, gane las elecciones Trump o salga una señora diciendo que el diesel es el hombre del saco del motor de explosión. La Economía, en cambio, sufre flatos, barruntos, decaídas y euforias de origen oscuro.

En realidad, los economistas tienen fama porque explican, de manera razonada y coherente, por qué casi nada de lo que dijeron que iba a pasar, pasó, y sucedió casi todo lo contrario. Los oyes y, dices, mira, pues se entiende. Lo que no se entiende es la causa de que la economía se enfríe o se caliente, aunque es una cosa que ya sucedía en el Egipto de los faraones y viene en la Biblia, donde se nos recuerda lo de los siete años de vacas gordas y los siete años de vacas flacas.

Los profetas de las cosa vienen hace más de un año diciendo que van a llegar las vacas flacas, y aunque la ministra en funciones electorales -perdón ministra de Economía en funciones- dijo aquí, ayer, en este programa, que no se ve claro, lo cierto es que los números vienen dándole la razón a los profetas de las vacas flacas, y ahí está el adiós del presidente del Banco Central Europeo que, en su despedida, para que los bancos den créditos a bajo precio ya sólo le ha faltado enviar unos tipos apuntando con la pistola a los banqueros.

A eso le llaman calentar la economía, algo así como ponerle a un inapetente, una variada muestra de platos, desde clásicos torreznos crujientes a sofisticados blinis de caviar, a ver si se le abre el apetito y picotea algo, y el público, que somos nosotros, compramos más, y nos endeudamos más, y se fabrica más, pero eso tiene el peligro de la burbuja, y nos podemos quedar con el coche recién comprado y unas deudas que no podemos afrontar. La tribu terrestre ha llegado a la Luna, explora planetas lejanos, conoce las entrañas de las simas submarinas, pero es incapaz de resolver estas oleadas y retiradas del capitalismo, esta sucesión permanente de los años de vacas gordas y los años de vacas flacas. En el comunismo no hay dudas.

Ahí tienes a Cuba, o Venezuela, donde no hay sorpresas, porque cada año que pasa la vaca está más flaca y el dirigente más gordo. En las revoluciones del proletariado se cumple la máxima marxista, facción Groucho, y siempre, siempre, partiendo de los más hondos pozos de la pobreza se llega hasta las más altas cumbres de la miseria. Pero seamos egoístas y hablemos de lo nuestro: ¿está previsto hacer algo? No. Estamos imposibilitados para tomar ninguna medida porque permanecemos en campaña electoral desde hace meses, y no terminará hasta noviembre. ¿La economía? No les distraiga, que están estudiando las últimas encuestas.