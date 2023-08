¿Qué sorpresa dará Alejandro Sanz esta noche en Sancti Petri?: "No tenéis ni idea de lo que significa para mí"

Sin duda, Alejandro Sanz es unos de los artistas más grandes que ha dado nuestro país. Se entrega en cuerpo y alma en el escenario, pero también se desvive y agradece infinito a todos cuantos le han arropado en este camino en el que ha habido algún que otro bache. Precisamente, justo antes de llegar a España con su 'Sanz en vivo', conocíamos por él mismo que estaba pasando por un mal momento. Durante todas y cada una de las paradas que ha realizado con este 'tour', su público se ha volcado con él. Ahora parece que el cantante quiere tener un detalle, en forma de sorpresa, en la última de las actuaciones en nuestro país.

Será este jueves, 3 de agosto, cuando el madrileño se suba al escenario del Concert Music Festival. Lo hará por segunda vez en esta edición de una cita musical que, cada verano, acoge el Poblado de Sancti Petri, en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera. En su primer concierto allí en el mes de julio pudimos verle con Manuel Turizo cantando uno de sus grandes éxitos, 'Corazón Partío'. Para hoy ha prometido traer una nueva sorpresa que disfrutarán todos los afortunados que tengan entrada para el concierto.

¿Qué tendrá preparado Alejandro Sanz para esta noche?

Este martes el cantante lanzaba un mensaje en su cuenta de Twitter con el que, además de sembrar el misterio, recalcaba ese agradecimiento por el calor que ha recibido en un momento complicado para él.

Veniros el 3 a Chiclana, hacedme caso. Tengo cositas pero no lo puedo decir. ?? me quiero despedir de Espa?a como os merecéis. Con el agradecimiento del que resurge y se supera porque tiene un motivo superior. Vosotrxs no tenéis ni idea de lo que significa para mi todo lo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 31, 2023

"Veniros el 3 a Chiclana, hacedme caso. Tengo cositas pero no lo puedo decir. Me quiero despedir de España como os merecéis", confesaba Sanz. "Con el agradecimiento del que resurge y se supera porque tiene un motivo superior. Vosotros no tenéis ni idea de lo que significa para mi todo lo que habéis hecho conmigo. Pero yo si sé como explicároslo", ha concluído de esta manera tan enigmática el tweet, con el que también ha querido poner en valor lo respaldado que se ha sentido en toda esta gira.

Un día antes de crear esta expectación, Alejandro Sanz lanzaba otro mensaje en la misma red social en el que, sin ser tan explícito, ya dejaba caer que el de este jueves será un concierto en el que lo dará todo para que sea el más especial de su 'tour'. "Nos queda el último concierto en España. El último de esta gira en España. No se volverá a repetir. Haremos que sea irrepetible", ha anunciado.

Nos queda el último concierto en Espa?a. El último de esta gira en Espa?a. No se volverá a repetir. Haremos que sea irrepetible. El fin de fiesta de una gira que me ha sacado el alma del pecho y me la ha ido curando a fuerza de cari?o mutuo. De música, pasión, descarga y amor que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 30, 2023

Un fin de fiesta de una gira que "me ha sacado el alma del pecho y me la ha ido curando a fuerza de cariño mutuo", reconocía el artista, que también volvía a agradecer el apoyo de sus seguidores. "Vámonos a Chiclana y celebremos la vida". Promete que esta va a ser unan noche mágica en la costa gaditana.