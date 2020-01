La canción de hoy de Herrera: “Never gonna fall in love again” de Eric Carmen

Con la canción del día de 'Herrera en COPE' nos levantamos algo románticos con . “Never gonna fall in love again” de Eric Carmen.

“Es la historia de una canción…

Érase una vez, allá por los 70 un buen músico norteamericano que obtuvo un éxito inenarrable en el mundo con una canción que se llamaba "All by myself", él era Eric Carmen.

Pero a la par que aquella canción, había grabado otra con una parte de la misma basada en la "Sinfonía nº 2" de Rajmáninov que proclamaba que nunca más iba a enamorarse. “Never gonna fall in love again”, Eric Carmen.

No quiero volver a empezar con alguien de nuevo

Porque no soportaría verlo terminar

Como terminamos tú y yo

Nunca me enamoraré otra vez..."

Letra de la canción “Never Gonna Fall in Love Again” de Eric Carmen

No use pretending things can still be right

There's really nothing more to say

I'll get along without your kiss tonight

Just close the door and walk away

Never gonna fall in love again

I don't want to start with someone new

‘Cause I couldn't bear to see it end

Just like me and you

No, I never want to feel the pain

Of remembering how it used to be

Never gonna fall in love again

Just like you and me

At first we thought that love was here to stay

The summer made it seem so right

But like the sun we watched it fade away

From morning into lonely night