La canción de hoy de Herrera: 'It's Now Or Never' de Amanda Lear

Allá por los años 50, estando Elvis Presley en Alemania con el ejército, escuchó una versión particular de 'O sole mio' y pidió que se le hiciera una letra para que él pudiera cantarla. Y cantó lo que fue el single más vendido de toda su historia.

Y hace poco la polifacética, muy polifacética, Amanda Lear, muchas cosas en una: pintora, cantante, actriz se marcó un disco de buen gusto, particularmente curioso, y reverdecio este 'It's Now Or Ever', que es una canción deliciosa para una mañana como hoy.

Curiosa persona Amanda Lear. En una ocasión estuvieron a punto de hacer una película sobre su vida y la iba a encarnar, su papel, Claudia Schiffer. Se citaron en un restaurante y le dijo Schiffer: "Adoro tu libro, Amanda. ¿Quién te lo escribió?", a lo que Amanda Lear le respondió: "Lo hice yo. ¿Y a ti quién te lo leyó, bonita?"

LETRA

It's now or never, come hold me tight

Kiss me my darling, be mine tonight

Tomorrow will be too late

It's now or never, my love won't wait

When I first saw you with your smile so tender

My heart was captured, my soul surrendered

I spent a lifetime waiting for the right time

Now that you're near, the time is here, at last

Just like a willow, we would cry an ocean

If we lost true love and sweet devotion

Your lips excite me, let your arms invite me

For who knows when we'll meet again this way

