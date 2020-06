La canción del día de Herrera: ‘So you win again’ de Hot Chocolate

Un gran éxito para despedir la semana con la canción del día de 'Herrera en COPE': ‘So you win again’ de Hot Chocolate.

“Es la historia de una canción…

Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80 que desde el año 70 hasta el año 84 colocó todos los años una canción en el número uno de las listas británicas y de algunos países más. Se llamaban Hot Chocolate, y en el año s77 lo hicieron con este ‘So you win again’ (‘Vuelves a ganar’).

Letra de la canción ‘So you win again’ de Hot Chocolate

Just to admit one mistake

That can be hard to take

I know we've made them fall

But only fools come back for more

Being the fool I am

I figured in all your plans, darling

Your perfumed letters didn't say

That you'd be leaving any day

So you win again, you win again

Here I stand again, the loser

And just for fun you took my love and run,

But love had just begun

I can't refuse her

But now I know that I'm the fool

Who won your love to lose it all

When you come back, you win again

And I'm not proud to say

I let love slip away

Now I'm the one who's crying

I'm a fool there's no denying

When will my heartache end?

Will my whole life depend on fading memories

You took the game this time with ease

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

La canción del día de Herrera: ‘Just the way you are’ de Harry Connick Jr

La canción del día de Herrera: ‘Too young’ de George Benson y Judith Hill

La canción del día de Herrera: ‘Don't worry be happy’ de Hermes House Band

La canción del día de Herrera: ‘La ballade de gens heureux’ de Gérard Lenorman