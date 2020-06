La canción del día de Herrera: ‘La ballade de gens heureux’ de Gérard Lenorman

Una bellísima balada y canto a la felicidad en la canción del día de 'Herrera en COPE': ‘La ballade de gens heureux’ de Gérard Lenorman.

“Es la historia de una canción…

En 1975 habíamos conocido a un interesante cantante francés, Gérard Lenorman. Había creado aquella bellísima balada llamada 'Michelle' pero esa balada con tanto éxito tapaba alguna que otra canción que era muy hermosa y muy adecuada para una mañana como la de hoy, ‘La ballade de gens heureux’ (‘La canción de la gente feliz’).

La hermosura de la lengua francesa…"

Letra de la canción ‘La ballade de gens heureux’ de Gérard Lenorman

Notre vieille Terre est une étoile

Où toi aussi tu brilles un peu

Je viens te chanter la ballade

La ballade des gens heureux

Je viens te chanter la ballade

La ballade des gens heureux

Tu n'as pas de titre ni de grade (oh non!)

Mais tu dis "tu" quand tu parles à dieu

Je viens te chanter la ballade

La ballade des gens heureux

Je viens te chanter la ballade

La ballade des gens heureux

Journaliste pour ta première page

Tu peux écrire tout ce que tu veux (tout ce que tu veux)

On t'offre un titre formidable

La ballade des gens heureux

On t'offre un titre formidable

La ballade des gens heureux

Toi qui as planté un arbre

Dans ton petit jardin de banlieue

Je viens te chanter la ballade

La ballade des gens heureux

Je viens te chanter la ballade

La ballade des gens heureux

Il s'endort et tu le regardes

C'est ton enfant, il te ressemble un peu

On vient lui chanter la ballade

La ballade des gens heureux

On vient lui chanter la ballade

La ballade des gens heureux

Toi la star du haut de ta vague

Descend vers nous, tu nous verras mieux

On vient te chanter la ballade

La ballade des gens heureux

On vient te chanter la ballade

La ballade des gens heureux

Roi de la drague et de la rigolade

Rouleur, flambeur ou gentil petit vieux

On vient te chanter la ballade

La ballade des gens heureux

On vient te chanter la ballade

La ballade des gens heureux

Comme un chœur dans une cathédrale

Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut

Tu viens de chanter la ballade

La ballade des gens heureux

Tu viens de chanter la ballade

La ballade des gens heureux

