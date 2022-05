La canción del día de Herrera: ‘I shall sing’ de Art Garfunkel

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘I shall sing’ de Art Garfunkel.

Qué buena canción creó y grabó Van Morrison, pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel.

“Es la historia de una canción…









Letra de la canción ‘I shall sing’ de Art Garfunkel





I shall sing, sing my song

Be it right, be it wrong

In the night, in the day

Anyhow, anyway

I shall sing

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

With my heart, with my soul

For the young, for the old

When I'm high, when I'm low

When I'm first, when I'm slow

I shall sing

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la, la-la-la, la-la-la, la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la, la-la-la, la-la-la

I shall sing, sing my song (I shall sing my song)

Be it right, be it wrong (be it right, be it right or wrong)

In the night, in the day (in the night, in the day)

Anyhow, anyway (anyhow, I shoundn't do, do it)

I shall sing

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la, la-la-la, la-la-la, la





