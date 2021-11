La canción del día de Herrera: ‘Seré’ de José José

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Seré’ de José José.

“Es la historia de una canción..

Hace dos años nos dejaba el grandioso José José, el gran cantautor mexicano a que hoy queremos recordar… ‘Seré’.

Qué grande José José, inolvidable.

Letra de la canción ‘Seré’ de José José

Un día llegará que ya

De tanto ir y venir rodando

El cuerpo me dirá que no

Que pare, que ya está cansado

Un día llegará quizás

Que tenga que pagar muy caro

Por no saber decir que no

Al ansia de llegar más alto

Seré, quien todo lo dio por triunfar

Dejando su vida al pasar

Hecha pedazos

Seré, un sueño que sí se cumplió

Un potro al que nadie domó

Solo los años

Un día llegará que ya

No tenga que seguir contando

Y entonces yo, me callaré

Y ya me quedaré callado

Un día llegará que ya

De tanto que canté de tanto

Mi voz ya no será mi voz

Mi canto no será mi canto

Seré, quien todo lo dio por triunfar

Dejando su vida al pasar

Hecha pedazos

Seré, un sueño que sí se cumplió

Un potro al que nadie domó

Solo los años

Seré, un hombre que no pudo más

Un viejo gavilán cansado

Echando a las palomas

Pan

