En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘No sé por qué te quiero’ de Pablo Alborán y María Dolores Pradera.

“Es la historia de una canción…

Esto lo escribió Víctor Manuel, lo popularizó Ana Belén y hoy me he traído a Pablo Alborán y a María Dolores Pradera para que lo canten.













Letra de la canción ‘No sé por qué te quiero’ de Pablo Alborán y María Dolores Pradera





No sé por qué te quiero,

Será que tengo alma de bolero,

Tú siempre buscas lo que no tengo,

Te busco en todos y no te encuentro,

Digo tu nombre cuando no debo.

No sé por qué te quiero,

Si voy a tientas tú vas sin freno,

Te me apareces en los espejos,

Como una sombra de cuerpo entero,

Yo me pellizco y no me lo creo.

Si no me hicieran falta tus besos,

Me tratarías mejor que a un perro,

Piensa que es libre porque anda suelto,

Mientras arrastra la soga al cuello.

Querer como te quiero,

No va a caber en ningún bolero,

Te me desbordas dentro del pecho,

Me robas tantas horas de sueño,

Me miento tanto que me lo creo.

Si no me hicieran falta tus besos,

Me tratarías mejor que a un perro,

Piensa que es libre porque anda suelto,

Mientras arrastra la soga al cuello.

Querer como te quiero,

No tiene nombre ni documentos,

No tiene madre, no tiene precio,

Soy hoja seca que arrastra el tiempo,

Medio feliz en medio del cielo.