La canción del día de Herrera: ‘Por la calle abajo’ Los Chunguitos

Iniciamos la semana a ritmo de rumba con la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Por la calle abajo’ de Los Chunguitos.

“Es la historia de una canción...

En el año 76, Ramón Arcusadel Dúo Dinámicoencontró tres hermanos extremeños viajados y vividos en Madrid los hermanos Salazar a los que rebautizó como Los Chunguitos y produjo sus primeras canciones. Han cantado a todo pero siempre con mucha intensidad, mucha gracia, con una fuerza expresiva extraordinaria y hoy me los traigo ‘Por la calle abajo’.

Por la calle abajo pasa cada día,

La mujer que quiero.

Por la calle abajo y al mirar sus ojos,

De dolor me muero.

Letra de la canción ‘Por la calle abajo’ de Los Chunguitos

Ella que daría y que me entregaba la vida en sus besos

Hoy se entrega a otro y vuelve la cara cuando me la encuentro.

POR LA CALLE ABAJO

PASA CADA DÍA

A BUSCAR SUS BRAZOS

A UNIRSE A SU CUERPO

A CALMAR SU ANSIA

POR LA CALLE ABAJO

La odio tanto por ser tan cruel

Porque ha jugao' con mi querer.

Pero aun la quiero, no sé no sé

Lo que me ha dao' esa mujer.

Por la calle abajo pasa cada día,

La mujer que quiero.

Por la calle abajo y al mirar sus ojos,

De dolor me muero.

Aunque yo la odio y quisiera verla a mis pies llorando

Igual que aquel día que nos conocimos yo la sigo amando

