Manuel Alejandro, en 'Herrera en COPE': “Una melodía no se hace, surge”

Si hay un nombre propio en la industria musical, ese probablemente será el de Manuel Alejandro. Él ha compuesto temas para el gran Raphael y Rocío Jurado, entre muchos otros y es el padrino de Alejandro Sanz.

El también productor y cantante de 89 años ha estado charlando con Carlos Herrera y repasando su larga trayectoria profesional. “Cuando has puesto al principio 'Te voy a contar mi vida' se me ha puesto la piel de gallina – confesaba Manuel Alejandro a Herrera – Fue la primera canción mía que se escuchó en castellano”, aseguraba el productor.

Una de las muchas canciones que ha compuesto y que han resultado ser todo un éxito. Pero que surgen de una rutina muy clara. “Yo las mañanas las dedicó a leer y estudiar el piano”, ha explicado.

Un instrumento al que debe mucho y que ha sido su gran pasión. Ya a los 16 años estudiaba piano para ser un gran músico, pero tuvo una accidente que le llevó a ser compositor. Aunque tiene claro que ese instrumento requiere de horas de práctica. “El piano es uno de los instrumentos que sino lo estudias a diario es como el futbolista que no practica a diario. Es indispensable tocar todos los días”, ha detallado sobre el instrumento que le ha permitido componer grandes éxitos. El último de ellos 'Y ya te quería' de Alejandro Sanz.

Su rutina es muy importante para él. Comienza todas las mañanas escuchando música barroca. “Luego me siento en el piano y luego hasta la hora de comer me leo el último libro que tenga entre manos. Ya por la tarde me siento a componer”.

Unas canciones que ha explicado cómo le vienen a la cabeza. “Una melodía no se hace, surge. Es como el hablar. Tu oyes y lees muchas cosas y luego de sale una palabra. Con la música es parecido. Oyes mucha música, sabes los caminos de la música y llega un momento en que eso que tu estás intentando surge”.

Sin embargo, la melodía no es tan importante como la orquestación que va a tener. “La melodía está supeditada a esa orquestación, a ese arreglo que le llaman. Hay canciones mías que en realidad son canciones de éxito porque la orquestación realza esa melodía y punto”, ha asegurado. Composiciones que, tal y como ha afirmado en exclusiva en 'Herrera en COPE' podremos disfrutar el próximo 2 de abril en el Teatro Real donde acudirá a dar un concierto solo acompañado por su piano.