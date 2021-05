La canción del día de Herrera: ‘Black magic woman’ de Carlos Santana

La canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Black magic woman’ de Carlos Santana.

“Es la historia de una canción…

Allá por el inicio de los 70, la banda Fleetwood Mac contaba con uno de sus fundadores Peter Green. Y Peter Green había compuesto una canción llamada ‘Black magic woman’, que realmente tomó vuelo espectacular, echó a volar hacia la historia cuando la guitarra que habla que es la de Carlos Santana creó esta versión única, incomparable e inolvidable.

Es una guitarra con sonido único y especial, incomparable, habla de otra forma. La guitarra de Carlos Santana perfectamente identificable en cualquier momento y lugar y más en piezas como esta, señeras para la historia de una canción.

Letra de la canción ‘Black magic woman’ de Santana

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Got a black magic woman

Got a black magic woman

I've got a black magic woman

Got me so blind, I can't see

That she's a black magic woman

She's trying to make a devil outta me

Don't turn your back on me, baby

Don't turn your back on me, baby

Yes, don't turn your back on me, baby

Stop messing 'round with your tricks

Don't turn your back on me, baby

You just might pick up my magic sticks

Got your spell on me, baby

You got your spell on me, baby

Yes, you got your spell on me, baby

Turning my heart into stone

I need you so bad, magic woman

I can't leave you alone

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

La canción del día de Herrera: ‘Oh babe, what would you say?” de Hurricane Smith