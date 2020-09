La canción del día de Herrera: 'Suspiciuos Minds' de Elvis Presley

Música para amanecer en este jueves en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: 'Suspiciuos Minds' de Elvis Presley

"Era 1968, le cuento la historia de una canción. Un cantante llamado Mark James compuso esta canción pero fracasó. Su productor se la dio a Elvis Presley en 1969, que lógicamente la tocó y la convirtió en oro. Le devolvió el éxito en su regreso. Era aquella forma de cantar a "las mentes sospechosas"...

OH SEÑOR, SEÑOR

ESTAMOS ATRAPADOS EN UNA TRAMPA

NO PUEDO SALIR

NO PODEMOS SEGUIR JUNTOS CON MENTES SOSPECHOSAS"

Letra de la canción 'Suspiciuos Minds' de Elvis Presley:

We're caught in a trap

I can't walk out

Because I love you too much baby

Why can't you see

What you're doing to me

When you don't believe a word I say?

We can't go on together

With suspicious minds (suspicious minds)

And we can't build our dreams

On suspicious minds

So, if an old friend I know

Stops by to say hello

Would I still see suspicion in your eyes?

Here we go again

Asking where I've been

You can't see the tears are real

I'm crying (Yes I'm crying)

We can't go on together

With suspicious minds (suspicious minds)

And be can't build our dreams

On suspicious minds

Oh let our love survive

Or dry the tears from your eyes

Let's don't let a good thing die

When honey, you know

I've never lied to you

Mmm yeah, yeah

We're…