La canción del día de Herrera: "Las Calles Del Viejo París" de Solera

Es la historia de una canción..., un gran grupo antológico español era el formado por Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzman. Antes de ser los cuatro, dos de ellos habían formado una banda extraordinaria llamada Solera que recordaban así cómo eran las calles del viejo París.









Letra de "Las Calles del Viejo París" de Solera





Recorriendo voy las calles del viejo parís

recordando que estuviste jun to a mí

esos días tan felices que no volverán

hoy se agolpan en mi mente y después se van.



una vida llena de ilusión que ya se fué,

unos besos que vivieron el ayer

la nostalgia de un tranquilo y

triste atardecer unas horas que nunca creí perder.



quiero que vuelvas a mí

donde quiera que tú estés,

quiero que vuelvas a mí para poder ser feliz.

no puedo estar más tiempo solo

sin tu amor.



recorriendo voy las calles del viejo

recordando que estuviste junto a mí

fué tan sólo una ilusión

que luego se extinguió,

sólo en ese tiempo encontré el amor.



una vida llena de ilusión

que ya se fué,unos besos que vivieron el ayer,

la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer

unas horas que nunca creí perder.



quiero que vuelvas a mí

donde quiera que tú estés,

quiero que vuel vas a mí

para poder ser feliz.

no puedo estar más

tiem0 po solo sin tu amor.



recorriendo voy las calles del viejo parís

recordando que estuviste junto a mí,

esos días tan felices que no volverán

hoy se agolpan en mi mente y después se van.

una vida llena de ilusión que ya se fué,

unos besos que vivieron el ayer,

la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer

unas horas que nunca creí perder.