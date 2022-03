La canción del día de Herrera: 'Dejaría todo' de Chayanne

Carlos Herrera ha elegido como 'Canción el día' para este primer miércoles de primavera 'Dejaría todo' un tema "extraordinario" del artista puertorriqueño, Chayanne que cosecha "éxitos innumerables", tal y como ha recordado el comunicador en Herrera en COPE.

Con esta canción advierte Herrera, el artista "nos traslada un mensaje muy cordial para una mañana como la de hoy".

El mal de amor por una mujer que le destrozó el corazón llevó al cantante, bailarín y actor a escribir esta letra que dio la vuelta al mundo. Aquí te la dejamos por si quieres cantarla mientras la escuchas:

He intentado casi todo para convencerte

Mientras el mundo se derrumba, todo aquí a mis pies

Mientras aprendo de esta soledad que desconozco

Me vuelvo a preguntar, quizás sí sobreviviré

Porque sin ti, me queda la conciencia helada y vacía

Porque sin ti, me he dado cuenta, amor, que no renaceré

Porque yo he ido más allá del límite de la desolación

Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión

Y yo te juro que

Lo dejaría todo porque te quedaras

Mi credo, mi pasado, mi religión

Después de todo, estás rompiendo nuestros lazos

Y dejas en pedazos a este corazón

Mi piel, también la dejaría

Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida

¿Y qué más da perder?

Si te llevas del todo mi fe

¡Qué no dejaría!

Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente

Yo sé que es demasiado tarde para remediar

No me queda bien valerme de diez mil excusas

Cuando definitivamente, sé que ahora te vas

Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día

Aunque también estés muriendo, tú no me perdonarás

Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación

Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión

Sigo muriéndome

Lo dejaría todo porque te quedaras

Mi credo, mi pasado, mi religión

Después de todo, estás rompiendo nuestros lazos

Y dejas en pedazos este corazón

Mi piel, también la dejaría

Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida

¿Y qué más da perder?

Si te llevas del todo mi fe

Lo dejaría todo porque te quedaras

Mi credo, mi pasado, mi religión

Después de todo, estás rompiendo nuestros lazos

Y dejas en pedazos este corazón

Mi piel, también la dejaría

Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida

¿Y qué más da perder?

Si te llevas del todo mi fe

Lo dejaría todo porque te quedaras

Mi credo, mi pasado, mi religión

Después de todo, estás rompiendo nuestros lazos

Y dejas en pedazos este corazón

Mi piel, también la dejaría

Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida

¿Y qué más da perder?

Si te llevas del todo mi fe

Aquí puedes ver y escuchar este tema: